مواصفات امتحانات الكيمياء والفيزياء للصف الثاني الثانوي في مارس 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات مادتي الكيمياء والفيزياء لطلاب الصف الثاني الثانوي، المقررة خلال امتحانات شهر مارس للعام الدراسي 2025-2026، موضحة تفاصيل المنهج المقرر وطبيعة الأسئلة وعددها، بالإضافة إلى زمن الإجابة داخل اللجان.

محتوى امتحان الفيزياء

أكدت الوزارة أن امتحان مادة الفيزياء سيشمل الأجزاء التالية من المنهج الدراسي وفق الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني:

الوحدة الأولى: الفصل الأول بالكامل.

الوحدة الثانية: الفصل الثاني بالكامل.

الفصل الثالث: حتى درس "انكسار الضوء".

محتوى امتحان الكيمياء

أما بالنسبة لمادة الكيمياء، فحددت الوزارة الأجزاء المقررة في امتحان مارس على النحو التالي الباب الأول: بداية من درس "الاتحاد الكيميائي"، أما الباب الثاني: حتى درس "التفاعل مع الأكسجين".

مواصفات أسئلة الامتحان

كشفت الوزارة أن الورقة الامتحانية ستتكون من 15 سؤالًا إجبارياً، موزعة كالتالي الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد): 12 سؤال × درجة واحدة = 12 درجة، حيث تقيس الفهم بدلاً من الحفظ التقليدي، أما الأسئلة المقالية القصيرة: تشمل أسئلة مثل (الشرح، الوصف، التفسير، اذكر السبب، ماذا يحدث لو، مسائل)، بواقع 3 أسئلة × درجة واحدة = 3 درجات.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة ستغطي جميع مخرجات التعلم الواردة بالخريطة الزمنية، مع التأكيد على عدم إدراج الأنشطة الإثرائية أو المعلومات الإضافية تحت عنوان "مزيد من المعرفة".

كما تم تحديد مدة الامتحان بـ 50 دقيقة، تشمل وقت المراجعة داخل اللجنة لضمان تقديم الإجابات بدقة وكفاءة.

موعد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

من المقرر أن تنطلق امتحانات شهر مارس لجميع صفوف النقل، بما في ذلك الصف الثاني الثانوي، بدءًا من 28 مارس الجاري في مختلف المدارس، وفق الجداول التي تعلنها المديريات التعليمية.

اقرأ أيضاً:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026