لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، وذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع الحادث على طريق أرمنت عند منطقة كوبري الصفصاف، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

تحركات فورية للإسعاف والشرطة

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تبين مصرع شاب متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة نتيجة شدة التصادم، وجرى على الفور تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، والوقوف على الظروف التي أدت إلى التصادم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.