الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة من الهجمات في وسط إيران

كتب : مصراوي

04:14 ص 09/03/2026

الحرب بين إسرائيل وإيران

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بدء موجة من الهجمات في وسط إيران، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال: إن قرار إنهاء الحرب الجارية مع إيران سيكون قرارا مشتركا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة بشأن توقيت إنهاء العمليات.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن القرار سيتم بالتشاور مع نتنياهو، مضيفا: "أعتقد أنه قرار متبادل نحن نتحدث باستمرار، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في توقيت إنهاء الحرب، لكنه أكد أن القرار النهائي سيعود إليه.

أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا معا في مواجهة إيران، مضيفا: "إيران كانت ستدمر إسرائيل وكل ما حولها لقد عملنا معا ودمرنا دولة كانت تريد تدمير إسرائيل".

