ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركا مع نتنياهو

كتب : مصراوي

04:12 ص 09/03/2026

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار إنهاء الحرب الجارية مع إيران سيكون قرارا مشتركا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة بشأن توقيت إنهاء العمليات.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن القرار سيتم بالتشاور مع نتنياهو، مضيفا: "أعتقد أنه قرار متبادل نحن نتحدث باستمرار، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في توقيت إنهاء الحرب، لكنه أكد أن القرار النهائي سيعود إليه.

أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا معا في مواجهة إيران، مضيفا: "إيران كانت ستدمر إسرائيل وكل ما حولها لقد عملنا معا ودمرنا دولة كانت تريد تدمير إسرائيل".

جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك في 28 فبراير، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب نتنياهو تراموقف الحرب على إيران الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

