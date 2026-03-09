إعلان

ترامب: أسعار النفط ستنخفض سريعا بعد انتهاء الحرب مع إيران

كتب : مصراوي

04:09 ص 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسعار النفط المرتفعة حاليا ستتراجع بسرعة بعد انتهاء الحرب مع إيران، في ظل القفزة التي دفعت الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعد ثمنا مقبولا في ظل الحرب.

وأضاف: "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة ما إن ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بخس جدا ندفعه من أجل سلامة وأمن الولايات المتحدة والعالم، والحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة".

ويوم الاثنين، تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، بحسب سكاي نيوز.

