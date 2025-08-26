مقتل زوجة بطلق ناري خلال مشاجرة زوجية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة مقتلها بطلق ناري، على يد زوجها في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا، بسبب خلافات زوجية، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة سيدة بها طلق ناري في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 17 عامًا، متزوجة منذ عام وأنجبت رضيع عمره، بها إصابات طلق ناري وأن المتهم في الواقعة زوجها يبلغ من العمر 18 عامًا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة لحين عرضها على الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.