الإسماعيلية- أميرة يوسف:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع “إيفرفار للمنسوجات مصر – EVERFAR Textile Egypt LLC”، المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وإكسسواراتها، وذلك لإقامة مشروع صناعي متكامل داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة تبلغ 145 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 130 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 6.3 مليار جنيه مصري، ويوفر المشروع أكثر من 3200 فرصة عمل مباشرة، ويخصص إنتاجه بالكامل للتصدير بنسبة 100%.

ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 7.5 مليون طن من الأقمشة المعالجة سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون متر من أقمشة الملابس، و3.6 مليون قطعة من الملابس الجاهزة، فضلًا عن كميات كبيرة من إكسسوارات الملابس، وذلك باستخدام أحدث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وقد وقع العقد لو جياو شينج، المفوض عن الشركة وممثلها القانوني، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وفي هذا الإطار، أكد وليد جمال الدين أن مشروع شركة “إيفرفار” يُعد من أكبر المشروعات الصناعية في قطاع الغزل والنسيج التي تم توقيعها بالمنطقة الاقتصادية، وهو ما يعزز مكانة منطقة القنطرة غرب كمنصة صناعية جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن تكامل مراحل الإنتاج داخل المشروع، بدءًا من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى إنتاج الملابس الجاهزة والإكسسوارات، يجسد مفهوم التكامل الصناعي الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه.

وأضاف رئيس الهيئة أن استهداف المشروع تصدير كامل إنتاجه للأسواق العالمية يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد توافق المشروع مع استراتيجية الهيئة لزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة المحلية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد بالمنطقة وخدمة عدد من العلامات التجارية الكبرى عالميًا. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى نحو 989.3 مليون دولار أمريكي موزعة على 35 مشروعًا، توفر نحو 51,205 فرصة عمل مباشرة، على مساحة 2,325,400 متر مربع، بما يعزز مساهمة المنطقة في دعم استراتيجية الهيئة للتكامل الصناعي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن شركة “إيفرفار” تمثل الذراع الاستثماري والتجاري لمجموعة صناعية صينية رائدة في مجال صناعة المنسوجات والملابس، وتُعد شركة توريد متكاملة تشمل جميع مراحل الإنتاج من الغزل وحتى تصنيع الملابس. كما أنشأت الشركة عدة مراكز تكنولوجية متقدمة، وتمتلك خطوط إنتاج على مستوى عالمي، وتوزع منتجاتها في مختلف الأسواق العالمية