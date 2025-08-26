بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى فايد التخصصي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى فايد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أبناء مركز ومدينة فايد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شبكة الغازات بالمستشفى، حيث اطمأن على جاهزية المنظومة وقدرتها على تغطية كافة احتياجات المستشفى بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.

عقب ذلك، توجه المحافظ لتفقد وحدات الغسيل الكلوي، واطمأن على جاهزية الوحدات وكفاءتها في استقبال الحالات وتقديم خدمة الغسيل الكلوي بصورة منتظمة. وحرص المحافظ خلال الجولة على الحديث المباشر مع المرضى، للاستماع إلى آرائهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، مؤكدًا لهم حرص المحافظة على تقديم كامل أوجه الدعم اللازم لهم والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بما يتماشى مع القوانين المنظمة.

كما شملت الجولة المرور على مكتب إرضاء المنتفعين، حيث تابع المحافظ سير العمل بالمكتب ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بسرعة حل المشكلات التي تُعرض عليه، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين بما يحقق رضاهم.

واختتم اللواء أكرم محمد جلال جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، حيث التقى عددًا من المواطنين المترددين عليها، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم بشكل مباشر، ووجه مسؤولي المستشفى بضرورة سرعة حل هذه الشكاوى وتلبية مطالب المرضى على الفور، بما يضمن حصولهم على خدمات علاجية متميزة.

ورافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة كل من الدكتور علي رفعت، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد ناصف، مدير مستشفى فايد التخصصي.