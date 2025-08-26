إعلان

بشهادة الثانوية العامة.. ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة أسنان بالبحيرة

04:01 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبط جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، سيدة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، تدير مركزا لعلاج وتجميل الأسنان بمدينة دمنهور منتحلة صفة طبيبة أسنان دون مؤهلات أو تراخيص قانونية.

كما أُغلق مركزا طبيا آخر تديره صيدلانية لعلاج الأمراض الجلدية وتجميل البشرة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونفذ الجهاز برئاسة اللواء أحمد الحسيني، وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، حملة مكثفة استهدفت عددا من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق وتشميع المركزين والتحفظ على الأجهزة والمعدات الطبية داخلهما، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يمارس النشاط الطبي دون وجه حق حفاظا على صحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جهاز حماية المستهلك بالبحيرة سيدة تنتحل صفة طبيبة أسنان طبيبة أسنان دون مؤهلات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها