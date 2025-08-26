بشهادة الثانوية العامة.. ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة أسنان بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبط جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، سيدة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، تدير مركزا لعلاج وتجميل الأسنان بمدينة دمنهور منتحلة صفة طبيبة أسنان دون مؤهلات أو تراخيص قانونية.

كما أُغلق مركزا طبيا آخر تديره صيدلانية لعلاج الأمراض الجلدية وتجميل البشرة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونفذ الجهاز برئاسة اللواء أحمد الحسيني، وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، حملة مكثفة استهدفت عددا من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق وتشميع المركزين والتحفظ على الأجهزة والمعدات الطبية داخلهما، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يمارس النشاط الطبي دون وجه حق حفاظا على صحة المواطنين.