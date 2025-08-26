إعلان

بالصور- سقوط عامود إنارة على سيارة في الإسكندرية

12:14 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سقوط عامود إنارة على سيارة في الإسكندرية (4)
  • عرض 5 صورة
    سقوط عامود إنارة على سيارة في الإسكندرية (5)
  • عرض 5 صورة
    سقوط عامود إنارة على سيارة في الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    سقوط عامود إنارة على سيارة في الإسكندرية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تسببت سقوط عامود إنارة، اليوم الثلاثاء، في تحطم سيارة ملاكي تصادف وقوفها بجواره بمنطقة شهر العسل في البيطاش غربي الإسكندرية، وذلك دون إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا يفيد سقوط عامود إنارة بجزيرة منتصف الطريق بالبيطاش شهر العسل، وانتقل مسئولي إدارات الكهرباء والمشروعات والورش إلى موقع البلاغ، وجرى رفع العامود.

كان الإسكندرية شهدت، أمس، سقوط سور شركة بلاستيك بمنطقة ميدان الساعة بحي المنتزه أول، ما أسفر عن تحطم 6 سيارات ملاكي وإحداث تلفيات بها، دون أي إصابات.

وتبين من المعاينة أن السور ارتفاعه 2.20م × 200 م طول، وجرى الدفع بلودر من حي المنتزه لرفع الأنقاض، وفرض كردون حول السور، لضمان سلامة المارة والسيارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية عامود إنارة سيارة ملاكي البيطاش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها