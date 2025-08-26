بالصور- سقوط عامود إنارة على سيارة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تسببت سقوط عامود إنارة، اليوم الثلاثاء، في تحطم سيارة ملاكي تصادف وقوفها بجواره بمنطقة شهر العسل في البيطاش غربي الإسكندرية، وذلك دون إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا يفيد سقوط عامود إنارة بجزيرة منتصف الطريق بالبيطاش شهر العسل، وانتقل مسئولي إدارات الكهرباء والمشروعات والورش إلى موقع البلاغ، وجرى رفع العامود.

كان الإسكندرية شهدت، أمس، سقوط سور شركة بلاستيك بمنطقة ميدان الساعة بحي المنتزه أول، ما أسفر عن تحطم 6 سيارات ملاكي وإحداث تلفيات بها، دون أي إصابات.

وتبين من المعاينة أن السور ارتفاعه 2.20م × 200 م طول، وجرى الدفع بلودر من حي المنتزه لرفع الأنقاض، وفرض كردون حول السور، لضمان سلامة المارة والسيارات.