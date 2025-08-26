رحيل مبكر يترك فراغًا.. وداعًا محمد رضا الطنطاوي قارئ القلوب

محافظات - مصراوي:

في خبر مفاجئ وصادم لأبناء الدقهلية، أعلنت عائلة الطنطاوي عن رحيل القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي، الذي توفي عن عمر يناهز 34 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا من الصوت القرآني العذب وذكرى طيبة في نفوس محبيه.

ورغم أن الأسرة لم تعلن في البداية عن سبب الوفاة، إلا أن تفاصيل اللحظات الأخيرة كشفت عن معاناة صامتة، وفقًا لنجل خالته، صلاح هلال، فإن القارئ الشاب شعر بضيق في التنفس وهبوط حاد بعد عودته من صلاة العشاء، مما أدى إلى توقف مفاجئ لعضلة القلب.

مسيرة قصيرة وصوت لا يُنسى

كان القارئ محمد رضا الطنطاوي يتمتع بصوت رخيم وخشوع نادر في تلاوة القرآن الكريم، مما جعله من القراء المميزين في منطقته بقرية الخمسة التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وذاع صيته بين أبناء "دولة التلاوة" في الدقهلية، وكان يُطلب للمشاركة في العزاءات والمناسبات الدينية، حيث كان صوته يلامس القلوب.

وأثارت وفاته تساؤلات حول حالته الصحية، خاصة بعد أن كشف هلال أنه كان يعاني في الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية شديدة، مما استدعى علاجه بالجلسات الكهربائية بسبب ظروف عائلية خاصة.

وبدا أن الراحل كان يودع محبيه دون علم مسبق، ففي آخر عزاء شارك فيه يوم 18 أغسطس الجاري، حرص على التقاط العديد من الصور مع أبناء قريته ومحبيه، ونشرها على صفحته الشخصية مع منشور مؤثر يقول: "دعواتكم بالتوفيق والقبول".

ومن المقرر أن تشيع جنازة القارئ الراحل ظهر اليوم الثلاثاء من المسجد الكبير في قريته، وقررت أسرته أن يكون العزاء مفتوحًا لجميع القراء بدار المناسبات في القرية.

رحل محمد رضا الطنطاوي وترك طفلين، "رضا" (4 سنوات) و"علي" (سنة واحدة)، ومسيرة قصيرة لكنها مؤثرة، تؤكد أن الأصوات الجميلة لا تفنى بمرور الزمن.