سراج يضع حجر أساس مشروع صرف بـ378 مليون جنيه في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وضع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية أولاد عزاز ومنطقة المنياوي، بتكلفة إجمالية تبلغ 378 مليون جنيه، والذي يهدف لخدمة 40 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلين عن المكتب الاستشاري للمشروع، وأعضاء بمجلس النواب.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع في النهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، موجهًا بسرعة إنجازه وفقًا للجداول الزمنية المحددة بـ18 شهرًا.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن المشروع يخدم قرية أولاد عزاز ومنطقة المنياوي ونجوع السمانة والسيد غريب والدحالبة، ويأتي بتمويل بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وجهات أوروبية أخرى.

يضم المشروع محطتي رفع وشبكات انحدار بطول 34 ألف متر وخطوط طرد بطول 9 آلاف متر، ومن المتوقع أن يساهم في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة إلى 75% بعد انتهاء كل المشروعات الجارية.