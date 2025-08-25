إعلان

مصرع شخصين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

12:46 م الإثنين 25 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخصين، إثر تصادم سيارة ملاكي بهما أعلى الطريق في اتجاه السلام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ لمتابعة الموقف، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت المعاينة الأولية، أن السيارة الملاكي اصطدمت بشخصين أعلى الطريق الدائري مما أدى إلى وفاتهما في الحال، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وجرى رفع آثار الحادث من موقع التصادم لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، مع تكثيف الخدمات المرورية بالطريق لتفادي التكدسات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث وظروفه وملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

القليوبية الطريق الدائري مصرع شخصين
