إعلان

"مسكوه متلبس".. التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (صور)

11:19 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (3)
  • عرض 7 صورة
    التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (2)
  • عرض 7 صورة
    التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (6)
  • عرض 7 صورة
    التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (5)
  • عرض 7 صورة
    التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (4)
  • عرض 7 صورة
    التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

ضبطت الوحدة المحلية بحي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، جرارًا زراعيًا بمقطورة محملة بمخلفات هدم وقص أشجار بمنطقة كوبري القاصد، متلبسًا أثناء إلقاءه تلك النواتج بالطريق.

وجاءت الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدم إلقاء مخلفات الهدم والتراكمات.

قاد الحملة الشافعي محمد، نائب رئيس الحي، تحت إشراف رئيس الحي سيد شعبان، حيث تقرر التحفظ على الجرار والمقطورة بمقر الحملة الميكانيكية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد الجرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرار زراعي محافظة المنوفية شبين الكوم إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي