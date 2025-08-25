"مسكوه متلبس".. التحفظ على جرار زراعي ألقى مخلفات هدم بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

ضبطت الوحدة المحلية بحي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، جرارًا زراعيًا بمقطورة محملة بمخلفات هدم وقص أشجار بمنطقة كوبري القاصد، متلبسًا أثناء إلقاءه تلك النواتج بالطريق.

وجاءت الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعدم إلقاء مخلفات الهدم والتراكمات.

قاد الحملة الشافعي محمد، نائب رئيس الحي، تحت إشراف رئيس الحي سيد شعبان، حيث تقرر التحفظ على الجرار والمقطورة بمقر الحملة الميكانيكية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد الجرار.