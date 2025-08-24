إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور

11:17 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية (5)
  • عرض 6 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية (6)
  • عرض 6 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر بشواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل، نظرًا لاستمرار اضطراب حركة أمواج البحر المتوسط.

وجدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تحذيراته من النزول إلى شاطئ البحر في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية هو الضمان الأول للحفاظ على الأرواح.

وأشارت إدارة السياحة والمصايف إلى رفع الرايات الصفراء التي تعني أن البحر متاح للنزول مع اتخاذ الحيطة والحذر بشواطئ القطاع الشرقي، فيما رفعت 8 شواطئ شرق الإسكندرية اكتملت بها حواجز الأمواج الرايات الخضراء.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

كان 6 طلاب وطالبات لقوا مصرعهم غرقًا وأصيب 28 آخرين، أمس، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات الوهمية في سوهاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية حادث أبو تلات ممنوع نزول البحر الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم