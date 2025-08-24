الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر بشواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل، نظرًا لاستمرار اضطراب حركة أمواج البحر المتوسط.

وجدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تحذيراته من النزول إلى شاطئ البحر في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية هو الضمان الأول للحفاظ على الأرواح.

وأشارت إدارة السياحة والمصايف إلى رفع الرايات الصفراء التي تعني أن البحر متاح للنزول مع اتخاذ الحيطة والحذر بشواطئ القطاع الشرقي، فيما رفعت 8 شواطئ شرق الإسكندرية اكتملت بها حواجز الأمواج الرايات الخضراء.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

كان 6 طلاب وطالبات لقوا مصرعهم غرقًا وأصيب 28 آخرين، أمس، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات الوهمية في سوهاج.