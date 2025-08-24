أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الفنية الجارية ضمن مشروع إنشاء طريق جديد يربط مركز البداري بطريق البحر الأحمر، بطول يقارب 35 كيلومترًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وشملت الجولة تفقد أعمال تحديد المحاور ورفع الإحداثيات، إلى جانب تنفيذ أعمال التحشية لضبط المسارات والأطوال والعروض، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول خطة التنفيذ، التي تعتمد على معدات الحملة الميكانيكية لمركز البداري، مدعومة بآليات وحدة الإنقاذ السريع، حيث تبدأ أعمال التمهيد من قرية عرب مطير. ويتضمن المشروع مسارين رئيسيين، الأول بطول 35 كيلومترًا، والثاني بطول 37 كيلومترًا.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الطريق الجديد يمثل محورًا استراتيجيًا للتنمية، لما له من أهمية في تسهيل حركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر، ودعمه للأنشطة الزراعية والصناعية، مشيرًا إلى تكامله مع مشروعات تطوير البنية التحتية في صعيد مصر وربطها بالمحاور التنموية الكبرى.

كما أشار المحافظ إلى أن أسيوط تشهد طفرة تنموية جديدة، خاصة مع بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع متكامل للرمان بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر في عرب مطير، على مساحة 40 فدانًا، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. ويضم المصنع خطوط إنتاج حديثة لتصنيع عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة، وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، بما يعزز القيمة المضافة للمحصول ويزيد من قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين مشروع الطريق الجديد ومصنع الرمان يجسد نموذجًا فعّالًا للتنمية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة في تحويل محافظات الصعيد إلى مراكز إنتاجية واستثمارية واعدة، مشددًا على أن الطريق سيكون بمثابة شريان حياة يربط المراكز الجنوبية بالصحراء الشرقية، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الشاملة.