"لم يؤثر على الحركة".. توقف قطار بسبب عطل في الجرار بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ- إسلام عمار:

توقف قطار على خط سكة حديد قلين - دسوق بكفر الشيخ، إثر حدوث عطل مفاجئ في الجرار بمحطة جماجمون بنطاق مركز دسوق.

كانت شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، تلقت إشارة من نقطة محطة قطار دسوق، تفيد بتوقف القطار رقم 467 القائم من محطة قطار طنطا والمتجه إلى محطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب عطل مفاجئ في الجرار خلال رسوه بمحطة جماجمون في نطاق مركز دسوق.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في كفر الشيخ لمصراوي، إنه جرى إمداد القطار بجرار آخر وتحرك القطار مباشرة عقب سحب القطار لإكمال الرحلة.

وأضاف أنه لم يحدث تعطل في حركة القطارات على خط سكة حديد دسوق - قلين داخل محافظة كفر الشيخ خلال توقف القطار المتعطل جراره في محطة قطار جماجمون.