زوج ينهي حياة زوجته بسكين في البحيرة

09:49 م السبت 23 أغسطس 2025

زوج ينهي حياة زوجته بسكين

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهى زوج حياة زوجته بعدما طعنها بسكين، اليوم السبت، داخل منزلهما بدائرة مركز إدكو في محافظة البحيرة، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، بوصول ربة منزل إلى مستشفى إدكو، جثة هامدة نتيجة إصابتها بعدة طعنات نافذة.

تبين مصرع نهى. م، 35 عاما، على يد زوجها حسن. ر، 37 عاما، بعد أن تعدى عليها بسكين حتى فارقت الحياة، وتمكنت قوة من وحدة مباحث إدكو من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الحادث.

