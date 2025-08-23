جريمة ابتزاز انتهت بمأساة.. الإعدام لقاتل طفل فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام بالمحافظة، بعدما قضت بإعدام المتهم محمد. أ. أ (31 عامًا – مندوب مبيعات) لإدانته باختطاف وقتل الطفل محمود مصطفى (7 سنوات) بمركز فايد.

وكان والد الطفل قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول يطالبه بدفع فدية قدرها 25 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثمان الطفل ملقى بجانب الطريق عند مدخل قرية السعدية، ملفوفًا ببطانية وبكامل ملابسه، وعليه آثار خنق.

وكشفت تحريات المباحث عن هوية الجاني، وتبين أنه صديق لوالد المجني عليه، وأن أزمة مالية دفعته للتخطيط لاختطاف الطفل وطلب فدية، قبل أن يقرر التخلص منه خوفًا من افتضاح أمره.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث فايد من القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليًا بجريمته، وأرشد عن الهاتف المستخدم في عملية الابتزاز، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي الذي حصل عليه من والد الطفل.

وبعرض القضية على محكمة الجنايات، أصدرت حكمها العادل بإعدام المتهم شنقًا، لتضع نهاية مأساوية لقضية أثارت الغضب والحزن بين أبناء الإسماعيلية.