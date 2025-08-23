تحصين 181 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحصين 181,556 رأس ماشية خلال الفترة من 12 يوليو حتى 20 أغسطس 2025.



ويأتي ذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

وأوضح المحافظ أن الحملة شملت:

- 160,065 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية المتعدد.

- 14,270 رأساً بلقاح الحمى القلاعية الأحادي.

- 3,438 رأساً بلقاح الجلد العقدي.

- 2,806 من الأغنام بلقاح جدري الأغنام.

- 368 من الأغنام بلقاح طاعون المجترات الصغيرة.

- 330 رأساً بلقاح النيمونيك.

- 279 رأساً بلقاح حمى الثلاثة أيام.

وأكد المحافظ استمرار الحملات البيطرية بجميع القرى والمراكز، حرصًا على تنمية الثروة الحيوانية، ودعم المربين وصغار الفلاحين، ضمن جهود الدولة لبناء قطاع زراعي وحيواني قوي يحقق الأمن الغذائي.