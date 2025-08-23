تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسبوع بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (فيروس SAT-1)، وذلك في إطار الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، أفاد بانتشار مكثف لفرق التحصين البيطرية في مختلف القرى والنجوع، لضمان الوصول إلى جميع المربين والتجمعات الحيوانية.

ووفقًا للتقرير، شاركت 247 فرقة في الحملة، وتمكنت من تحصين أكثر من 20 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول فقط، في مؤشر واضح على حجم الجهود المبذولة من قبل الفرق البيطرية الميدانية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة شملت أيضًا أنشطة توعوية وإرشادية، تضمنت عقد 37 ندوة تثقيفية، إلى جانب استخدام وحدات صوتية متنقلة جابت الشوارع والأسواق، فضلاً عن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مبسطة، وتنفيذ زيارات منزلية وصلت إلى 913 منزلًا خلال الفترة ذاتها.

وأضاف المحافظ أن فرق التقصي البيطري نفذت حملات استباقية للرصد، ما ساهم في توجيه جهود التحصين بدقة وفعالية، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها مديرية الطب البيطري لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية.