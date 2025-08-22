السيطرة على حريق في وحدة سكنية شمال المنيا

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، على حريق نشب في وحدة سكنية، مما أسفر عن احتراق غالبية أثاث الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في وحدة سكنية بحي غرب مدينة مغاغة، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه، دون وقوع خسائر بشرية، بينما تسبب في احتراق غالبية أثاث الشقة.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.