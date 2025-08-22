إعلان

بعد انحشار سيارة نقل داخله.. مطالب بحلول عاجلة لنفق سعد زغلول ببنها (صور)

03:54 م الجمعة 22 أغسطس 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

طالب أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، الجهات المعنية وإدارة المرور بسرعة التدخل لوضع علامات إرشادية واضحة وحواجز معدنية عند مداخل الأنفاق والكباري لتحديد الارتفاعات القانونية المسموح بها، وذلك بعد تكرار حوادث تعطل سيارات النقل داخل نفق سعد زغلول، الذي يربط منطقة المنشية بشارع وميدان سعد زغلول.

- تعطل مروري بسبب سيارة نقل

آخر هذه الحوادث وقع أمس، حين حاولت سيارة نقل مرتفعة الدخول إلى النفق رغم تحذيرات المواطنين للسائق، لكنها توقفت في منتصف النفق بسبب ارتفاعها الزائد، ما تسبب في ارتباك شديد وزحام مروري بالمنطقة.

- تدخل الأهالي

اضطر الأهالي إلى التدخل بأنفسهم لتفريغ إطارات السيارة لتقليل ارتفاعها وتمكينها من الخروج، وسط حالة من الاستياء نتيجة ما سببه الموقف من تعطيل وإعاقة لحركة السير.

- مشروع توسعة مؤجل

وأشار المواطنون إلى أن أزمة النفق ليست جديدة، إذ سبق طرح مشروع لتوسعة نفق سعد زغلول في عهد المحافظ الأسبق المهندس محمد عبد الظاهر، بهدف استيعاب الضغط المروري المتزايد وتحسين السيولة داخل المدينة، غير أن المشروع لم يرَ النور حتى الآن.

وأكد الأهالي أن تكرار مثل هذه الحوادث يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لتفادي أزمات مرورية مشابهة مستقبلًا.

