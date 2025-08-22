كسور وارتجاج.. إصابة طفلة إثر سقوط من الطابق الثامن بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في واقعة إصابة طفلة بكسور متعددة وارتجاج، إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثامن في منطقة رأس التين بحي الجمرك.

تلقى قسم شرطة الجمرك، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط طفلة من أعلى عقار سكنها بحارة السعادة برأس التين، وانتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن الطفلة "حنين. س. ج. الـ"، 14 عامًا، سقطت من شرفة شقتها بالطابق الثامن، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بالجسم وأعراض ارتجاج في المخ.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي العلاج اللازم، فيما استدعت النيابة أسرتها لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.