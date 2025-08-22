حملات موسعة بأسوان.. رفع 1025 إشغال وتشميع 30 مقهى مخالف (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سلسلة متواصلة من الحملات المكبرة، صباحًا ومساءً، لرفع الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق.

وقال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، إن الحملات أسفرت عن رفع أكثر من 1025 حالة إشغال، ومصادرة المضبوطات المتنوعة التي نُقلت بواسطة 8 سيارات مختلفة الأحجام، إلى جانب إغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف يديرها جنسيات أجنبية، مع مصادرة جميع المستلزمات الموجودة بها. كما تم فك الأكشاك المخالفة المُقامة على سور السكة الحديد بمنطقة السيل.

وأضاف "سليمان" أن الحملات شارك فيها مساعد مدير أمن أسوان اللواء محمد ممدوح، ورئيس المدينة ونوابه، ورؤساء الأحياء، وقسم شرطة المرافق، بالإضافة إلى الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية. وشملت الحملات مناطق الطابية، الشيخ هارون، السيل، أمام مبنى الإدارة العامة للمرور، وسط البلد، فضلًا عن الحدائق العامة.