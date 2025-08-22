تبرع بملايين.. حبس تاجر مخدرات هارب وأثار الجدل على السوشيال في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت جهات التحقيق في النيابة الكلية حبس تاجر مخدرات هارب من حكم مؤبد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطه من قِبل إدارة مكافحة المخدرات وبحوزته 50 كيلو من مخدر الشابو، في مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين بعد الفحص أن المتهم يُدعى "ح" وشهرته "ع"، تاجر مخدرات هارب من حكم مؤبد في الإسماعيلية، وضُبط بحوزته 50 كيلو من الشابو المخدر تُقدَّر قيمتها بحوالي 30 مليون جنيه، إضافة إلى سلاح آلي وذخيرة وكمية من الذهب ومبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان هاربًا خارج محافظة قنا، وعقب عودته أثار الجدل بظهوره في بث مباشر عبر حسابه على "فيس بوك" أعلن خلاله تبرعه بـ10 ملايين جنيه للأعمال الخيرية، قبل أن تتم مداهمته والقبض عليه أثناء أحد تلك البثوث المباشرة، التي جرى تداولها بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي في قنا.

وكانت البداية عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات بقنا إخطارًا بشن حملة أمنية مكبرة لضبط تاجر مخدرات أثار الجدل على السوشيال ميديا بعد نشره فيديوهات يُعلن فيها تبرعه بمبالغ مالية ضخمة، حيث نجحت القوات في ضبطه والتحفظ على المضبوطات، فيما قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.