إعلان

مصرع 6 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

03:59 م الخميس 21 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت مديرية أمن أسوان من القضاء على تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في المحافظة، بعد اشتباكات مسلحة أسفرت عن مصرع 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقاد اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت وكرًا لتوزيع المواد المخدرة بمنطقة الناصرية، وفور وصول القوات، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النار، مما دفع الشرطة للرد بالمثل.

أسفرت المواجهات عن مصرع زعيم التشكيل الإجرامي، المعروف باسم "ص. أ" وشهرته "برجو"، بالإضافة إلى 5 آخرين من أفراد عصابته.

وعثرت قوات الأمن في الموقع على كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة، وعدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ومبالغ مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان تشكيل عصابي المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس