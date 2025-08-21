مصرع 6 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت مديرية أمن أسوان من القضاء على تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في المحافظة، بعد اشتباكات مسلحة أسفرت عن مصرع 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقاد اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت وكرًا لتوزيع المواد المخدرة بمنطقة الناصرية، وفور وصول القوات، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النار، مما دفع الشرطة للرد بالمثل.

أسفرت المواجهات عن مصرع زعيم التشكيل الإجرامي، المعروف باسم "ص. أ" وشهرته "برجو"، بالإضافة إلى 5 آخرين من أفراد عصابته.

وعثرت قوات الأمن في الموقع على كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة، وعدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ومبالغ مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.