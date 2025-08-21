كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بيانًا عاجلًا عقب حادث التصادم المروع الذي وقع ظهر اليوم الخميس بطريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، أمام نقطة إسعاف سواني جابر بمركز الضبعة، وأسفر عن حالتي وفاة و18 مصابًا، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ9 سيارات ملاكي و2 ميكروباص.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع الفوري بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الإسعاف وجهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع في سيارة النقل المتسببة في الحادث، والتي تم تبريدها ونقلها إلى الجزيرة الوسطى بالطريق.

كما وجّه المحافظ بتكليف الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة، بالتوجه الفوري إلى موقع الحادث، والتأكد من رفع حالة الطوارئ بالمستشفى، وتوفير كافة التجهيزات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وقدّم اللواء شعيب التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية لتسليم الجثامين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

