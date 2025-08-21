محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اعتمد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة اغسطس 2025 بنسبة نجاح 92.31% .

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين للدور الثاني 2025م ، بلغ 31484 طالب وطالبة بينما حضر الامتحانات بالفعل 28417 طالب وطالبة ، وقد بلغ عدد الناجحين 26231 طالب وطالبة بنسبة نجاح 92.31% ، وبلغ إجمالي الناجحين الدور الأول والثاني 86739 طالب وطالبة لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدورين 94.96% هذا العام .