بعد حصولهم على المشروعات.. 11 أسرة بالشرقية تبدأ حياة جديدة

الشرقية ياسمين عزت

نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، خلال شهر أغسطس، في تسليم 11 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات التمكين الاقتصادي إلى 2569 مشروعًا منذ بدء عمل الجمعية وحتى الآن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن هذه الجهود تتكامل مع ما تقدمه الدولة من خدمات إنسانية ودعم للأسر غير القادرة، مؤكدًا أن المشروعات وُزعت على شباب معدومي الدخل من مختلف مراكز المحافظة بعد اختيار الحالات المستحقة بهدف توفير فرص عمل لهم عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الجمعية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات والمساعدات تُقدم مجانًا بالكامل.

يذكر أن الأورمان، إلى جانب مشروعات التمكين الاقتصادي، تنفذ قوافل طبية، وتتكفل بعلاج حالات العيون، وإجراء عمليات للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات، فضلًا عن إقامة معارض الملابس المجانية.