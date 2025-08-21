25 فتاة بأسوان يستعدن لسوق العمل.. تدريب على تصميم الملابس والمفروشات

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية العمل بأسوان، دورات تدريبية مكثفة في مجال "صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات"، وذلك بمركز التدريب المهني في مدينة كلابشة، شاركت فيها 25 فتاة، تلقين تدريبًا عمليًا ونظريًا بواقع 150 ساعة تدريبية للبرنامج الواحد.

وقال محمود عيسى، وكيل مديرية العمل بأسوان، إن الدورات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف البرامج التدريبية التي تهدف إلى إكساب الخريجين المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وتأهيلهم ليصبحوا "رواد أعمال" في مختلف المهن.

وأضاف عيسى أن هذه الدورات تهدف إلى إعداد كوادر نسائية مؤهلة للمساهمة في التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المديرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للمتدربات لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.







