مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

باشرت جهات التحقيق في باب شرقي بالإسكندرية تحقيقاتها في حادث التصادم المروع بطريق كورنيش الشاطبي، والذي أسفر عن وفاة شخص وسيدة وإصابة 7 آخرين، حيث قررت تجديد حبس السائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة اليوم تقرير المعمل الكيماوي بشأن العينة المأخوذة من السائق، والذي أثبت خلوها من أي مواد مخدرة أو مؤثرة على القيادة.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يوم 10 أغسطس الجاري، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش اتجاه محطة الرمل أمام كازينو الشاطبي، وكشفت التحريات أن الضحايا ينتمون إلى أسرتين من القاهرة، كانوا في طريقهم لقضاء عطلة صيفية بالإسكندرية، قبل أن يتعرضوا للحادث أثناء عبورهم الطريق لالتقاط صور أمام البحر.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من علي عبد الحليم عبد الحميد، 50 سنة، وهيام صلاح مرسي السيد، 47 سنة، عقب نقلهما للمستشفى الأميري، كما أصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة تراوحت بين كسور ونزيف وجرح قطعي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن قائد الميكروباص فقد السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لاصطدامه بالمارة وانقلاب المركبة.

وألقي القبض على السائق المدعو "م. ال. م"، وتم تحرير المحضر رقم 18356 لسنة 2025 جنح باب شرقي، وأمرت النيابة باستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمانين لذويهما.

