الدقهلية ـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك للمرة السابعة التي يتفقد فيها العيادة بعد زيارته الأولى منذ بضعة أشهر وقراره بنقل مدير العيادة وإحالة نائبة للتحقيق وزيارته بصفة مستمرة العيادة لمتابعة سير العمل بها.



تأتي زيارة محافظ الدقهلية في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.



وخلال زيارة محافظ الدقهلية للعيادة، تلاحظ وجود سيارة إسعاف تحمل أحد المرضى، وتوقف عندها وكلف على الفور بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحالة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة.



ووجه المحافظ بضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية، بحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى.



وتفقد المحافظ عدداً من العيادات الداخلية والاستقبال، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية.



كما استمع محافظ الدقهلية إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.



وأوضح مرزوق، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.