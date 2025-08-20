أسوان - إيهاب عمران:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظات أسوان والفيوم وبني سويف والأقصر، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والسيدة أليس بيسلان، رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووقع على بروتوكول تنفيذ مشروع المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل، والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان، المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، وممثلو الوزارة والمشروع.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تركز جهودها على تطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة في تمويل هذه المشروعات يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.

وأضافت أن إجمالي تكلفة المشروعات الأربعة يبلغ نحو 480 مليون جنيه، يمول الاتحاد الأوروبي منها نحو 120 مليون جنيه، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية تمويل باقي التكاليف التنفيذية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في الشراكة التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة.

وأكدت الوزيرة أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، مع إيلاء اهتمام خاص بتنمية الريف المصري وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية وتنافسية متخصصة.

وأوضح محافظ أسوان أن هناك جهودًا متواصلة للنهوض بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية بالمحافظة، وأن تنفيذ المركز النموذجي المتكامل للتمور ومنتجات النخيل، إلى جانب المنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية، يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الواعدة بالمحافظة، وجذب المزيد من الاستثمارات كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثنت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على الشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للملكية الوطنية والتمويل المشترك، وستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي لصالح المجتمعات المستهدفة.