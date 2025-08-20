إعلان

انهيار عقار بالزقازيق.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين فى الشرقية -صور

01:55 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية حادثًا مروعًا، حيث انهار عقار بشارع مولد النبي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

بدورها، هرعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الانهيار، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية وسيارة إنقاذ بري لسرعة إجلاء المصابين.

وتابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال رفع الأنقاض وإنقاذ قاطني العقار، برفقة كل من اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

كما استدعى وحدة التدخل السريع بالديوان العام لتوفير المعدات والآليات اللازمة لمساندة فرق الحماية المدنية في رفع الأنقاض.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر حالات الوفاة والمصابين، وصرف التعويضات اللازمة لهم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى توفير المساعدات الغذائية للمتضررين وأسرهم.

وأكد المحافظ أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية ستظل متواجدة في موقع الحادث حتى يتم التأكد من إخلاء المكان وتوفير كافة أوجه الدعم للمتضررين.

انهيار عقار بالزقازيق وفاة شخص الشرقية
