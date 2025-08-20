إعلان

عقارب الصحراء تهاجم.. لدغات سامة تصيب طفلين بالفرافرة

01:36 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

طفل وعقرب سام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرّض طفلان صغيران، اليوم الأربعاء، للدغ عقارب سامة بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين مصابين بلدغات عقارب سامة، وتبين أن شمس وجدي عزت، عام واحد، مقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، تعرض للدغ عقرب سام، كما أصيب زياد رضا جلال، 5 أعوام، من القرية نفسها، بلدغة مماثلة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والمصل المضاد لسم العقارب.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد سجلت، خلال الثلاثين يومًا الماضية، إصابة 74 شخصًا بلدغات العقارب السامة وثعبان "الطريشة" القاتل، وذلك تزامنًا مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقارب الصحراء الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة