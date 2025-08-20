عقارب الصحراء تهاجم.. لدغات سامة تصيب طفلين بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرّض طفلان صغيران، اليوم الأربعاء، للدغ عقارب سامة بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين مصابين بلدغات عقارب سامة، وتبين أن شمس وجدي عزت، عام واحد، مقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، تعرض للدغ عقرب سام، كما أصيب زياد رضا جلال، 5 أعوام، من القرية نفسها، بلدغة مماثلة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والمصل المضاد لسم العقارب.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد سجلت، خلال الثلاثين يومًا الماضية، إصابة 74 شخصًا بلدغات العقارب السامة وثعبان "الطريشة" القاتل، وذلك تزامنًا مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة.





