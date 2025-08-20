بالصور.. تجهيز مقبرة والد حارس الأهلي محمد الشناوي في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تجهيزات مقبرة والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي تمهيدًا لإجراء الدفن عقب صلاة الظهر.

وكانت أسرة الشناوي جهزت عزاء والده أمام منزل الأسرة تمهيدُا لتشييع جثمانه في القرية والدفن بمقابر الأسرة.

وشهدت قرية الشرقاوية مسقط رأس والد حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الحاج السيد الشناوي إعلان موعد الجنازة ظهرًا بمكبرات الصوت في المساجد.

وكانت مصادر كشفت عن سيارة ملاكي تقل والد محمد الشناوي تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.