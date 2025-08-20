إعلان

بالصور.. التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي بكفر الشيخ

10:08 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (2)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (5)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (4)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (7)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (3)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (9)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (8)
  • عرض 9 صورة
    التجهيزات الأولى لجنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت أسرة حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، تجهيزات عزاء والده أمام منزل الأسرة، تمهيدُا لتشييع جثمانه بمسقط رأسه قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

وشهدت قرية الشرقاوية، مسقط رأس والد حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الحاج السيد الشناوي إعلان موعد الجنازة ظهرًا بمكبرات الصوت في المساجد.

وكانت مصادر كشفت عن سيارة ملاكي تقل والد محمد الشناوي تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة والد محمد الشناوي جنازة والد حارس الأهلي كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة