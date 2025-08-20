كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت أسرة حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، تجهيزات عزاء والده أمام منزل الأسرة، تمهيدُا لتشييع جثمانه بمسقط رأسه قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

وشهدت قرية الشرقاوية، مسقط رأس والد حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الحاج السيد الشناوي إعلان موعد الجنازة ظهرًا بمكبرات الصوت في المساجد.

وكانت مصادر كشفت عن سيارة ملاكي تقل والد محمد الشناوي تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.