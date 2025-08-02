القليوبية - أسامة عبد الرحمن:



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا لعاطل، لإدانته بإشعال النيران عمدًا في مصنع غير مأهول، مما أدى إلى امتداد الحريق لحظيرة ماشية وتسبب في تلفيات ونفوق عدد من رؤوس الماشية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.



صدر الحكم برئاسة كل من: المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد أ. ع"، المقيم بمنطقة قليوب البلد، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 12420 لسنة 2025 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1358 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.



وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الواقعة في 12 نوفمبر 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية، حيث تعمد إشعال النار في مصنع عن طريق إيصال مصدر حراري سريع الاشتعال بمنطقة بداية الحريق، ما أدى إلى امتداد النيران إلى محتويات المصنع ومنها إلى حظيرة الماشية.



وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية المملوكة للمجني عليه "رجب جمال عبد المقصود"، فضلًا عن وقوع تلفيات بالغة موصوفة بمحضر التحقيقات.



ووجهت له النيابة تهمة قتل حيوانات من الدواب (رؤوس ماشية) عمدًا دون مقتضٍ، على النحو المبين في أوراق القضية.







