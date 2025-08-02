أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لتجهيز مقار اللجان الانتخابية داخل عدد من المدارس، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

جاء ذلك في إطار متابعة المحافظ المستمرة للتحضيرات الجارية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث عقدت مديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد إبراهيم وكيل الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية، لمتابعة التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية.

وأوضح المحافظ، أن الاجتماع تناول مراجعة جاهزية المقار من حيث أعمال النظافة الداخلية والخارجية، وتوفير الإضاءة والمظلات، وكراسي الانتظار، والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات قبل تسليم المقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات، مع ضمان التأمين الكامل بالتعاون مع أجهزة الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التربية والتعليم في متابعة تجهيز اللجان، مؤكدًا استمرار المرور الميداني من قبل لجان المتابعة بالإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية جميع المقار وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يعكس صورة حضارية تليق بمحافظة أسيوط.

كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت موقعها الرسمي www.elections.eg للاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية باستخدام الرقم القومي، تسهيلًا على المواطنين في الوصول إلى لجانهم.

وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.