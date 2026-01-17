"صرخ بوجهها".. التحقيق مع طالب هدد معلمته بالعصا في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

رصدت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية واقعة صادمة داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة شبرا الخيمة، حيث أقدم طالب على الصراخ في وجه معلمته وإهانتها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.

وقال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الطالب غير منتظم (نظام خدمات) بمدرسة مسطرد الزراعية، وأن الواقعة حدثت عقب انتهاء الامتحان أثناء قيام المعلمة بجمع أوراق الإجابة من الطلاب.

وأظهر الفيديو الطالب ممسكًا بعصا موجهة نحو المعلمة، وهو يصرخ في وجهها، كما سمح لأحد زملائه بتصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي والمعلمين على حد سواء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الواقعة، وأنه سيتم تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم بدقة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى إلغاء جميع امتحانات الطالب المخالف، تنفيذًا لمبدأ عدم التهاون مع أي مخالفات داخل لجان الامتحانات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم لتأمين لجان الامتحانات والحفاظ على حق المعلمين والطلاب في بيئة تعليمية آمنة، بعيدًا عن أي تجاوزات أو أعمال عنف.

كما أوضح وكيل الوزارة أن التحقيقات جارية بالتعاون مع الجهات الأمنية لتحديد كافة تفاصيل الواقعة ومعرفة جميع الطلاب المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.