أول تعليق من السيسي على رسالة ترامب بشأن سد النهضة

كتب : محمد نصار

11:40 ص 17/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال الرئيس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "كما ثمن اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

وأضاف الرئيس السيسي: وفي هذا الإطار فقد وجّهت خطابًا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري، وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصري لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

