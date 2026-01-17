إعلان

اليونان: العثور على مهاجرين على شاطئين في جزيرتي كريت ورودس

كتب : مصراوي

12:07 م 17/01/2026

الهجرة غير شرعية

أثينا- (د ب أ)

عثرت السلطات اليونانية على 34 مهاجرا على أحد الشواطئ في جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

ووصل المهاجرون بالقارب إلى الشاطئ بالقرب من كالوي ليمينيس جنوب جزيرة كريت، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وتضم المجموعة، التي يقول معظم أفرادها إنهم من السودان ومصر، امرأة وستة أطفال.

وفي مكان آخر، عثرت شرطة جزيرة رودس على 33 مهاجرا، من بينهم 12 امرأة و13 طفلا، على شاطئ في جنوب شرق الجزيرة.

كما عثرت على جثة رجل في مكان قريب.وبدأت سلطات الميناء تحقيقا أوليا وأمرت بتشريح الجثة.

