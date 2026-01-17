القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفحص أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طالب يحمل عصا خشبية ويصرخ في وجه معلمة داخل لجنة امتحان بإحدى المدارس بدائرة شبرا الخيمة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي قام أحد الطلاب بتوثيقه عبر هاتفه المحمول، قيام الطالب بالصراخ على المعلمة المشرفة على اللجنة، موجهًا لها عبارات تهديد، وممسكًا بعصا خشبية، مطالبًا بالسماح لعدد من زملائه المشاغبين بالدخول إلى اللجنة، مرددًا: "هي مش لجنتهم بس دخليهم بلا مدارس بلا تربية"

وأكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن بالقليوبية تباشر فحص الفيديو المتداول والتحقق من تاريخ ومكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المتسبب في الحادث.