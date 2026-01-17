أمن مصر خط أحمر".. رسالة قوية من احتفالات عيد الشرطة الـ74 | فيديو

احتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة الرابع والسبعين، وشهدت الفعاليات تقديم أوبريت وطني بعنوان "خط أحمر"، جسّد معاني التضحية والفداء التي يقدمها رجال الشرطة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وجاء الأوبريت ليعكس رسالة واضحة مفادها أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن رجال الشرطة يقفون دائمًا في الصفوف الأولى لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين، مهما كانت التحديات.

وتناول العرض مشاهد إنسانية ووطنية أبرزت بطولات رجال الشرطة وتضحيات الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، لترسيخ قيم الانتماء والولاء في وجدان الحضور.

وشهد الأوبريت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين لما حمله من مضمون وطني صادق، جمع بين الكلمة المعبرة والأداء المؤثر، في صورة فنية تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائها من رجال الشرطة.

كما عكس العمل روح الاستمرار والعزيمة، مؤكدًا أن مسيرة العطاء لم تتوقف، وأن الأجيال الجديدة تواصل حمل الأمانة بنفس الإخلاص والشجاعة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها وزارة الداخلية احتفالًا بعيد الشرطة، تخليدًا لذكرى البطولات التاريخية، وتأكيدًا على أن تضحيات الماضي كانت الأساس لما تنعم به البلاد اليوم من أمن واستقرار.

ويظل عيد الشرطة مناسبة وطنية متجددة، تستحضر فيها الدولة والشعب معًا قيمة التضحية، وتوجيه التحية لكل يدٍ ساهرة تحمي الوطن وتصون أمنه.

