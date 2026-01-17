في حملات مكثفة.. سحب 664 رخصة وضبط 841 مخالفة مرورية

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لضبط الحالة المرورية والحفاظ على السلامة العامة، حيث أسفرت الحملات عن سحب 664 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 841 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، إلى جانب رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في 30 مارس 2021، وتم تفعيل اللوائح المرورية ضد المخالفين، مع استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق، والذي يُعد خطوة أساسية في تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم خدمة طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر للمركبات ذات التراخيص السارية، مع استمرار العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا على المواطنين.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 841 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والسير في الحارات المخصصة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وبما يسهم في الحد من الحوادث.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من تواجدها بالشوارع والميادين، ونفذت حملات موسعة أسفرت عن رفع 39 سيارة ودراجة نارية مهملة ومتروكة، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.