القمح غطى الأسفلت.. الصور الأولى من انقلاب شاحنة غلال على صحراوي أسيوط

02:28 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    انقلاب شاحنة غلال (3)
    انقلاب شاحنة غلال (4)
    انقلاب شاحنة غلال (5)
    انقلاب شاحنة غلال (1)
    انقلاب شاحنة غلال (6)
أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث انقلاب شاحنة نقل محمّلة بكميات كبيرة من الغلال على الطريق الصحراوي الغربي شمال مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وفي التفاصيل تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب شاحنة تحمل لوحات معدنية رقم "8493 ي هـ ع"، كانت في طريقها لنقل حمولة من الغلال. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، حيث تم غلق الطريق جزئيًا لتسهيل أعمال رفع الحمولة وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب شاحنة غلال صحراوي أسيوط أسيوط حوادث الطرق
