إعلان

إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026

كتب : مصراوي

08:59 م 17/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رامز جلال (4)
  • عرض 4 صورة
    رامز جلال (1)
  • عرض 4 صورة
    رامز جلال (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:
تصوير- منى الموجي:
ظهر الفنان رامز جلال، في حفل صناع الترفيه - joy awards 2026، الذي أقيم اليوم السبت 17 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بإطلالة مختلفة وألوان جريئة اختارها لشعره وفي (البدلة) التي قام بارتدائها.

الحفل يشهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.

Joy Awards رامز جلال موسم الرياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أخبار مصر

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي