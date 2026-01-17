إطلالة مختلفة وألوان جريئة.. شاهد إطلالة رامز جلال في joy awards 2026

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

ظهر الفنان رامز جلال، في حفل صناع الترفيه - joy awards 2026، الذي أقيم اليوم السبت 17 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بإطلالة مختلفة وألوان جريئة اختارها لشعره وفي (البدلة) التي قام بارتدائها.

الحفل يشهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شاروخان، لبلبة، نادية الجندي، مي عمر، محمد سامي، محمد إمام، ماجد الكدواني، منة شلبي، هند صبري، هنا الزاهد، عمرو يوسف، حسن الرداد، كندة علوش، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، نسرين طافش، أصالة، أحمد سعد، عاصي الحلاني، مروان خوري.