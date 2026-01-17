إعلان

أحمد الزلاط يفوز بمنصب نقيب المحامين في بورسعيد

كتب : مصراوي

08:50 م 17/01/2026

المحامي أحمد السيد الزلاط

تقرير - طارق الرفاعي:

فاز المحامي أحمد السيد الزلاط، اليوم السبت، بمقعد نقيب المحامين بالنقابة الفرعية للمحامين في محافظة بورسعيد.

أكد السيد حسن، عضو النقابة العامة لمحامين مصر والمشرف على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في بورسعيد، انتهاء الحصر العددي لفرز الأصوات على مقعدي النقيب والشباب، مشيرًا إلى حصول المرشح أحمد السيد الزلاط، وكيل النقابة الفرعية ببورسعيد سابقًا، على أعلى الأصوات بين المتنافسين على مقعد نقيب محاميين بورسعيد، متقدمًا على النقيب الأسبق أحمد عبد النعيم، والنقيب السابق صفوت عبد الحميد، وطارق عبد الصبور.

كما أكد حصول حازم أحمد الزيات، على أعلى الأصوات بين المتنافسين على مقعد الشباب متقدمًا على 4 منافسين على المقعد، بينما تستمر عملية فرز الأصوات لتحديد 7 الفائزين من بين 14 مرشحًا بدوائر بورسعيد.

أحمد السيد الزلاط نقابة المحامين محامين بورسعيد انتخابات المحامين

