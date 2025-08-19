رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي يتابع محطة تحلية المياه برأس سدر

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، زيارة لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة التشغيل.

واستمع رئيس مجلس الإدارة، إلى شرح مفصل حول مراحل المعالجة والتحلية، وكمية المياه التي يجري إنتاجها يوميًا، وشدد على ضرورة اتباع عوامل الأمن والسلامة، والصيانة الدورية، لضمان كفاءة عمل المحطة.

وأكد على ضرورة الحفاظ على جاهزية المحطة الفنية، وتقديم الخدمة بجودة عالية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة تحرص على متابعة المشروعات ميدانيًا، وتعزيز دور محطات التحلية كأحد المصادر الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة خاصة في سيناء.

وأوضح أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي من المياه، وتتكون من مبنى تحلية، ومجموعة مخازن، وشبكة مواسير أقطار مختلفة، ومبنى، ومأخذ بحري، ومبنى محولات ومولدات، وسور مباني بطول 450 متر، و2 وحدة تحلية بطاقة 5000 متر مكعب يومي، و2 ماكينة توليد كهرباء بطاقة 1500 ك. ف. أ، ومعالجة ابتدائية، وطلمبات رفع المياه المنتجة، ومظلة للفلاتر.

وأشار إلى أن المحطة يوجد بها موفر للطاقة باستغلال المياه المرتجعة لتوفير نسبة 40% من الطاقة المستهلكة، وخط ربط محطة تحلية بولي إيثيلين قطر 800 مم، بطول 2,7 كيلو متر، وضغط 10 بار.